Вход в «рай» не для всех: владелица омского кафе выплатит 85 тысяч инвалиду, которого отказались пускать в заведение с собаками-поводырями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд взыскал компенсацию морального вреда с владелицы кафе, который не пустила в заведение посетителя с инвалидностью по зрению с собаками-поводырями.

Инцидент произошел 6 августа 2022 года. Тогда истцов в сопровождении собак-поводырей не пустили в кафе «Шашлычный рай», мотивировав это тем, что с животным нельзя. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области, при этом законных оснований не пускать посетителей у руководства заведения не было, так как собаки-проводники де-юре являются техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью.

Суд первой инстанции постановил взыскать с предпринимательницы 85 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, владелица общепита должна была выплатить штраф в размере 42,5 тысячи рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

Предпринимательница выразила несогласие с решением суда и подала апелляцию.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Однако судебная коллегия по гражданским дела Омского областного суда согласилась с заключением прокурора и оставила решение суда первой инстанции без изменений.

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