Главврач не обманет: врач омской больницы за три дня перевела мошенникам 7,5 миллионов рублей

Все началось с сообщения от якобы главврача больницы, где работала жительница Омска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске врач отдала мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей. Женщина перевела мошенникам не только свои сбережения, накопленные за несколько лет, но и оформила несколько кредитов. Все за три дня омичка провела 50 транзакций. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.

В один из дней в мессенджере омичка получила сообщение якобы от имени главного врача больницы, где она работает. В нем говорилось, что ближайшее время с ней свяжется сотрудник по вопросам безопасности. Спустя несколько минут на ее телефон поступил звонок от некоего мужчины. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее лицевого счета 300 тысяч рублей и перевести их на Украину.

Собеседник успокоил обеспокоенного врача, убедив, что сбережения можно спасти. Для этого необходимо снять все деньги, хранящиеся на нем, и перевести их на единый лицевой счет. Кроме того, злоумышленники убедили женщину купить новый телефон и сим-карту для связи с ним. На приобретенный смартфон доверчивая омичка установила специальное приложение. Затем она, обналичив свои многолетние сбережения в размере 7 миллионов рублей, в течение трех дней совершила 47 банковских переводов на счета, указанные мошенниками.

На этом злоумышленники не остановились. Аферисты убедили женщину оформить несколько кредитов на общую сумму 675 тысяч рублей и сделать еще три перевода.

Омичка осознала, что ее обманули только после беседы с главврачом больницы. Тот рассказал ей, что никаких сообщений ей не отправлял.

Полицейские завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Идет расследование.

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