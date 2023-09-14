Неравнодушные работники банка не дали украсть 180 тыс. рублей у пожилой омички

Фото: УМВД России по Омской области

В отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску позвонили сотрудники банка, расположенного на улице Иркутской. Они сообщили, что к ним в отделение пришла 83-летняя жительница Центрального округа. Пенсионерка срочно хотела снять все деньги со своего счёта. При этом она была сильно взволнованна. Она с трудом могла внятно ответить на вопросы оператора и постоянно разговаривала с кем-то по телефону.

Такое поведение показалось банковским сотрудникам странным. Они заподозрили неладное и обратились в полицию. Прибывший на место участковый в процессе разговора с бабушкой выяcнил, что два дня подряд ей названивали мошенники. Они убеждали пенсионерку как можно скорее снять свои сбережения в размере 180 тысяч рублей и положить на «безопасный счет».

Планы злоумышленников сорвали неравнодушные работники банка. Они вмешались в ситуацию именно в момент попытки снятия наличных и не позволили доверчивой женщине «подарить» мошенникам все свои сбережения.

Однако после двухдневного общения со злоумышленниками, убедить пенсионерку в том, что ее пытаются обмануть, оказалось непросто. Несколько часов банковские работники и полицейские объясняли женщине, что все это время с ней общались мошенники и никаких секретных «безопасных» счетов не существует. При этом омичка долго не могла поверить полицейским и сотрудникам банка и не шла на контакт. Свое мнение она изменила только, когда ей привели примеры различных способов дистанционных мошенничеств. В результате беседы женщина сделала верные выводы и пообещала больше не общаться с мошенниками.