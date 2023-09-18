В Омской области подорожали апельсины и свинина, но подешевели креветки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области в августе 2023 средний уровень цен снизился на 0,2% по сравнению с июлем.

Как сообщили в Омскстате, цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,3%. Заметнее всего снизились цены на овощи и фрукты: капуста (на 46,0%), помидоры (на 36,9%), лук (на 31,2%), свекла (на 27,8%), картофель (на 27,2%), морковь (на 26,3%), виноград (на 17,7%), чеснок (на 9,4%), груши (на 6,8%). На 3,1%-5,6% подешевели креветки, детское питание, газированные напитки, замороженная рыба, сливочное масло, сгущенное молоко, соленая сельдь, сухие завтраки и свежая зелень. Цены на апельсины тем временем продолжили рост. Только за август они стали дороже на 42,4%. Статистики отмечают рост цен на 3,5%-19,9% на такие продукты, как свинина, огурцы, подсолнечное масло, куры, рыба лососевых пород и печенье.

Непродовольственные товары в среднем стали дороже на 0,8%. Сильнее всего подорожали импортные легковые автомобили (на 8,5%), бензин (2,5%) и дизельное топливо (на 2,2%). На 1,1-6,1% выросли цены на фотоаппараты, детскую одежду, подгузники, цветы, белье для детей ясельного возраста, уголь, а также некоторые виды стройматериалов. При этом дешевле стали моющие и чистящие средства (на 0,5-2,8%), парфюмерия и косметика (на 0,5%-2,8%).

В сфере услуг Омскстат отмечает снижение уровня цен в среднем на 1,0%. Заметно подешевели проезд в поездах дальнего следования (на 7,4-24,4%), полет в самолетах в экономклассе (на 21,9%). Дешевле стали и поездки на Черное море (курорты Краснодарского края и Крым) (на 21,9%), в страны Закавказья, в Турцию и Египет (на 1,6%-27,2%). Это связано с окончанием сезона отпусков. При этом дороже стало арендовать двухкомнатную квартиру, съездить в ОАЭ и Беларусь (на 5,6–13,8%).

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что в Омской области в ближайшие месяцы могут вырасти цены на хлеб. По мнению экспертов, хлебобулочные изделия подорожают на 5-10%.

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