В Омской области цены на хлеб могут вырасти на 10% в ближайшие 2 месяца

Что еще подорожает? Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два месяца цены на хлеб в Омской области могут вырасти на 5-10%. Такое мнение выразил президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, гендиректор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов.

— В условиях, когда все вокруг дорожает, отпускные цены не могут стагнировать. Цена не менялась с 2022 года, а сегодня из-за удорожания себестоимости производства хлебопеки вынуждены пересмотреть политику цен, — приводит слова Баринова «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, цены на хлеб могут вырасти из-за подорожания серьезного подорожания компонентов для его производства, в том числе ГМС, вода, сахар, масло и дрожжи. Кроме того, подорожали и упаковочные материалы — пакеты и скрепки. Еще один фактор, который может привести к росту цен, — низкое качество зерна из-за летней засухи и сентябрьских дождей. Так, в Омской области наблюдабтся переизбыток фуража и продовольственной пшеницы низких кондиций.

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