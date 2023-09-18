Аэродром в Усть-Ишиме, куда планируют запустить авиарейсы из Омска, сдадут в аренду

Летное поле в Усть-Ишимском аэропорту. Фото: Константин Ткачев.

Росимущество планирует сдать в аренду земельный участок в Усть-Ишиме площадью около 100 гектаров, находящийся в федеральной собственности. Нам нем расположена летное поле длиной 1550 метров. Начальная цена — 351 тысяча рублей в год. Торги намечены на 13 октября 2023 года. Об этом сообщает NGS55.ru.

Фактически более 20 лет летное поле не использовалось по прямому назначению. Если арендатор решит применять его для обслуживания судов малой авиации, то его придется отремонтировать.

Летное поле в Усть-Ишимском аэропорту. Фото: Константин Ткачев.

Напомним, ранее врио губернатора Виталий Хоценко заявил о планах по запуску прямого авиасообщения между Омском и Тарой и Усть-Ишимом. Летное поле, которое было выставлено на торги вместе земельным участком в Усть-Ишиме, должно было использоваться для этих нужд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru