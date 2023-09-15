Из Омска планируют запустить рейсы до Тары и Усть-Ишима

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омской области собираются возродить малую авиацию для сообщения с северными районами. Как сообщает ТАСС, глава Омского региона Виталий Хоценко сообщил о планах запуска субсидируемых авиаперелетов в Тару и Усть-Ишим. По словам Хоценко, работа над запуском малой авиации (Ан-2 и Л-410) по указанным направлениям уже идет.

– Это чистой воды социалка. Мы будем субсидировать эти перелеты, а там посмотрим, насколько они будут востребованы. В ближайших планах хотим попробовать запустить один рейс до Тары, — подчеркнул Виталий Хоценко.

Руководитель региона отметил, что взлетно-посадочные полосы в Таре и Усть-Ишиме не использовались с 1990-х годов. Однако они вновь смогут функционировать после ремонтных работ.

Отметим, что расстояние от Омска до Тары составляет 260 км. До Усть-Ишима — в два раза больше (около 560 км).