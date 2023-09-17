Фото: t.me/omskonelove

В Омске еще на пяти загруженных перекрестках появилась «вафельная» разметка. Напомним, первая «вафельница» была нанесена на асфальт на перекрестке улиц Жукова и Масленников еще в июле.

Теперь «вафельная» разметка появилась на пяти перекрестках: Жукова и Лермонтова, Герцена и Фрунзе, Конева и 3-й Енисейской, Герцена и Булатова, Кемеровская и Добровольского.

Отметим, на участках дороги с «вафельной» разметкой («вафельницей») нельзя заезжать при образовании затора, а также на такой разметке нельзя останавливаться. Размер штрафа для нарушителей по ПДД составляет 1 тысячу рублей.

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