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НовостиОбщество12 июля 2023 6:08

Вафельная разметка появилась на перекрестке улиц Масленникова и Жукова в Омске

Это же нововведение нанесут еще на четырех участках
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На перекрестке улиц Масленникова и Жукова в Омске появилась вафельная разметка. Работу дорожников прокомментировал мэр Сергей Шелест.

- Новую разметку с кодом 1.26 нанесли на одном из самых загруженных участков в центре города: пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Нововведение должно избавить этот перекрёсток от заторов, - пояснил градоначальник.

Он также заверил, что совсем скоро по этому правилу водителям придется проезжать еще несколько участков на улицах Герцена, Орджоникидзе, Гусарова, Кемеровской.

Напомним, что «вафельница» предполагает запрет выезда транспортных средств на заполненный автомобилями перекресток.

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