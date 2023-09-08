На омском участке российско-казахстанской границы задержано более 120 тонн продукции и сырья животного происхождения

На территории Омской области контроль перемещения грузов животного происхождения, живых животных через российско-казахстанскую границу осуществляется в круглосуточном режиме в автомобильных, железнодорожных и воздушном пунктах пропуска.

Так, 8 сентября специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» при попытке вывоза из г. Омска в Республику Казахстан задержана партия колбасных изделий общим весом 2 тонны.

Перевозчиком, гражданином Республики Казахстан, на груз были предоставлены только товарно-транспортные документы, ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для передвижения подконтрольной госветнадзору продукции через границу, отсутствовал.

В результате сотрудниками ведомства принято решение о недопущении вывоза продукции в Республику Казахстан и ее возврате на территорию Омской области.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Всего за текущий период 2023 года специалистами регионального Россельхознадзора при перемещении грузов через государственную границу выявлено 126 фактов нарушения ветеринарного законодательства, задержано более 121 тонны продукции и сырья животного происхождения, 2320 шт. яйца пищевого и инкубационного, 62 головы сельскохозяйственных животных (лошади, козы), 1469 штук пчелопакетов, 272 головы сельскохозяйственной и декоративной птицы (цыплята суточные, голуби, куры, утята).

По результатам контроля не допущено для ввоза и возвращено в Республику Казахстан более 38 тонн продукции и сырья и 600 шт. пчелопакетов, а более 5 тонн продукции признано некачественной, опасной и уничтожено в установленном порядке.