Управлением Россельхознадзора пресечен оборот более 280 тысяч тонн зерна, не соответствующего требованиям безопасности

В первой половине сентября 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области при проведении мониторинга безопасности зерна установлено 12 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий пшеницы, ячменя, гороха и чечевицы урожая 2022 года общим весом 36,54 тыс. тонн.

Специалистами ведомства установлено, что СПК «Первомайский», ООО «Агротраст», ООО «Индейка», ИП ГКФХ Лейченко С.П. и ООО «Ника» выпустили в обращение урожай зерна 2022 года в сопровождении деклараций, не подтверждающих его соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Так, например, партии не исследовались на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов; в документах отсутствовал адрес заявителя; сведения о годе урожая, массе партии зерна в декларации и протоколах испытаний не совпадали; был недостоверно указан изготовитель.

Всего с начала года на территории Омской области установлено 130 фактов недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий зерновых, зернобобовых и масличных культур урожая 2022 года общим весом более 280 тыс. тонн.

В целях недопущения выпуска в обращение партий зерна, показатели безопасности которых не соответствуют требованиям, хозяйствующим субъектам объявлены предостережения и выданы решения о признании деклараций недействительными.