Сотрудники «Росводоканал Омск» сдали 22 литра донорской крови

8 работников омского водоканала стали донорами крови. 11 человек – сдали кровь впервые.

Специалисты, не имеющие противопоказаний, получили возможность сдать кровь, не посещая медицинских учреждений: сотрудники «Центра крови» провели процедуру забора в здравпункте предприятия.

«Сегодня мы сработали очень слаженно и оперативно, все зарегистрировавшиеся коллеги пришли вовремя и сдали кровь – рассказала Оксана Семёнова, заведующая здравпунктом «Росводоканал Омск». Также она добавила: «Специалисты «Центра крови» впервые предложили нашим сотрудникам стать донорами костного мозга. 16 работников предприятия заполнили документы и пополнили единую базу Российской Федерации»

В этом году в акции приняли участие много молодых сотрудников. Большая часть новичков - это недавно прибывшие специалисты.

«Первый раз пришла сдавать кровь и сразу стала донором костного мозга. Захотелось проявить свою гражданскую позицию. Честно, немного боялась и переживала. Планирую продолжать эту традицию», - поделилась впечатлениями Ольга Рябова, специалист группы по работе с дебиторской задолженностью «Росводоканал Омск».

Среди всех доноров, присутствовало пять обладателей редких групп крови – четвёртой и с отрицательным резус-фактором.