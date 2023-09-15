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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:00

Два омских предприятия попали в санкционный список США

На одном из них производят технику, используемую в зоне СВО
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в санкционный список США вошли два омских оборонно-промышленных предприятия.

Речь идет об Омском заводе гражданской авиации и «Омсктрансмаше». На последнем производят огневые системы «Солнцепек» и танки Т-80БВМ, которые используются в зоне проведения СВО.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что «Омсктрансмаш» получил от Роспатента свидетельство на товарный знак «Солнцепек».

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