Омсктрансмаш зарегистрировал права на товарный знак «Солнцепек»

Фото: пресс-служба правительства Омской област

Накануне Омский завод транспортного машиностроения получил от Роспатента свидетельство на товарный знак «Солнцепек».

Данный документ означает, что право на его использование принадлежит исключительно указанному оборонно-промышленному предприятию.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» - это модернизированная версия ТОС-1 «Буратино». Сегодня ТОС-1А - один из самых грозных видов нашего вооружения, который не имеет аналогов на Западе. Система способна выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником.

Добавим, сейчас Омсктрансмаш имеет 50 действующих патентов и 10 товарных знаков.

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