В Омской области 22-летний рецидивист оставил местных жителей без труб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Омской области может грозит срок за кражу металлических труб на 3 тысячи рублей. Сельчанин не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей — ранее он был судим за кражу.

В Нововаршавском районе 22-летний местный житель похитил металлические трубы ограждения в поселке Большегривское. Сумму ущерба потерпевшие оценили в 3 тысячи рублей. Подозреваемый задержан.

По факту произошедщего полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала о враче омской больницы, у которой мошенники похитили 7,5 миллиона рублей.

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