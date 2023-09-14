Получившие травмы Буше и Николишин из «Авангарда» могут сыграть с «Адмиралом»

Фото: кадры с утренней раскатки ХК "Авангард" во "ВКонтакте"

Форварды «Авангарда» Рид Буше и Иван Николишин приняли участие в утренней тренировке омского клуба перед домашним матчем с «Адмиралом». Об этом пишет «Чемпионат». В соцсети «ВКонтакте» также появились кадры с утренней раскатки команды, где присутствуют травмированные игроки. Это значит, что шанс выхода нападающих сегодня на лед против команды из Владивостока не равен нулю. Игра состоится сегодня, 14 сентября, в 16:30 мск.

Отметим, что оба нападающих были внесены в список травмированных после матча «Авангарда» с «Амуром» (1:5), состоявшегося 11 сентября. Нападающий хабаровской команды Евгений Грачёв клюшкой рассек Буше губу и выбил зуб. Из-за полученной травмы Буше до конца игры не вышел на лед. Иван Николишин также получил травму на этой игре. Подробности о характере травмы не сообщаются. Однако на льду он остался до конца матча.

Напомним, ранее омские «ястребы» пригласили на ближайшие домашние матчи пассажиров рейса Сочи-Омск, совершившего аварийную посадку под Новосибирском.

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