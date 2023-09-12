«Авангард» подарит билеты на 2 матча пассажирам и экипажу самолета Сочи-Омск

Фото: gdrive-arena.ru

Хоккейный клуб «Авангард» пригласил пассажиров и экипаж рейса Сочи-Омск, совершивших экстренную посадку под Новосибирском на ближайшие домашние матчи. Об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Таким образом команда решила поддержать людей, переживших аварийную посадку и подарить положительные эмоции. Билеты на игры для них будут бесплатными. Хоккейный клуб отметил профессионализм и мастерство экипажа.

Напомним, что ближайшие домашние матчи на G-Drive Арене состоятся 14 и 16 сентября. Сначала «Авангард» сразится с «Адмиралом» из Владивостока. Затем омичи сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

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