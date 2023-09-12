«На высоте 2100 футов сообщил о неисправности гидросистемы»: Омский аэропорт рассказал о несостоявшейся посадке рейса из Сочи

Фото: Омский аэропорт

Неисправности гидросистемы, по предварительным данным, стала причиной экстренной посадки самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Подробности рассказал генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов.

Рейс авиакомпании Уральские Авиалинии У61383 Сочи-Омск должен был прибыть по расписанию в омский аэропорт в 7:50. Командир воздушного судна на подлете к Омску, уже на снижении на высоте 2100 футов (700 метров) сообщил о неисправности гидросистемы и принятии решения уходить на запасной аэродром в Новосибирск, - рассказал руководитель.

По информации пресс-службы аэровокзала, по вылетной телеграмме на борту были 159 пассажиров, из них 23 ребенка. Также 2 пилота и 4 бортпроводника.

- Жертв нет. По той же информации – имеется подламывание передней стойки шасси. Самолет аварийно спасательного обеспечения полетов с бригадой спасателей (Ан-26) по тревоге также вылетел из Омского аэропорта в район происшествия, - уточнили в аэропорту.

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета рейса Сочи - Омск произошел утром 12 сентября. Airbus -A320 должен был сесть в Омске, однако из-за отказа гидросистемы судну пришлось лететь в Новосибирск. Там посадку разрешили лишь на запасном аэродроме, но все завершилось близ села Каменка.