В Омске может появиться сквер имени Владимира Варнавского

Фото: Омский городской Совет

В центре Омска может появиться сквер имени Владимира Варнавского. С инициативой увековечить имя бывшего председателя заксобрания Омской области выступил ТОС «Центральный – 1». На заседании комитета по социальным вопросам депутаты инициативу одобрили.

Предполагается, что сквер будет располагаться напротив здания регионального Правительства по ул. Красный Путь, д. 1. Об окончательном решении станет известно после заседания Омского городского Совета.

Отметим, что Владимир Алексеевич Варнавский – советский и российский государственный и политический деятель. С 1994 по 2023 гг. Варнавский являлся председателем Законодательного собрания Омской области. Он скончался 23 мая 2023 года на 77-м году жизни.