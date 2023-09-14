Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 9:08

В Омске может появиться сквер имени Владимира Варнавского

Сквер хотят разбить напротив здания регионального Правительства
Елена УРМАНОВА
Фото: Омский городской Совет

Фото: Омский городской Совет

В центре Омска может появиться сквер имени Владимира Варнавского. С инициативой увековечить имя бывшего председателя заксобрания Омской области выступил ТОС «Центральный – 1». На заседании комитета по социальным вопросам депутаты инициативу одобрили.

Предполагается, что сквер будет располагаться напротив здания регионального Правительства по ул. Красный Путь, д. 1. Об окончательном решении станет известно после заседания Омского городского Совета.

Отметим, что Владимир Алексеевич Варнавский – советский и российский государственный и политический деятель. С 1994 по 2023 гг. Варнавский являлся председателем Законодательного собрания Омской области. Он скончался 23 мая 2023 года на 77-м году жизни.