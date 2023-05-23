В Омске на 77-м году жизни скончался председатель Заксобрания Владимир Варнавский

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 23 мая, стало известно, что на 77-м году жизни скончался председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский.

— Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас. Искренне соболезную родным и близким Владимира Алексеевича Варнавского. Вечная и светлая память! — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Соболезнования родным Владимира Варнавского также выразил мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник отметил, что имя Варнавского навсегда останется в истории России и Омской области.

Напомним, Владимир Варнавский занимал пост председателя регионального Заксобрания с 1994 года. При нем в Омской области сменились три губернатора. Выборы четвертого должны были пройти этой осенью.

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