Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 2:27

В Омске на 77-м году жизни скончался председатель Заксобрания Владимир Варнавский

Он возглавлял региональный парламент с 1994 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 23 мая, стало известно, что на 77-м году жизни скончался председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский.

— Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас. Искренне соболезную родным и близким Владимира Алексеевича Варнавского. Вечная и светлая память! — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Соболезнования родным Владимира Варнавского также выразил мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник отметил, что имя Варнавского навсегда останется в истории России и Омской области.

Напомним, Владимир Варнавский занимал пост председателя регионального Заксобрания с 1994 года. При нем в Омской области сменились три губернатора. Выборы четвертого должны были пройти этой осенью.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru