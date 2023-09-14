«Росводоканал Омск» наградили за высокие показатели формирования здорового образа жизни сотрудников предприятия

В Правительстве Омской области наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

- Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с целью привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и создания позитивного социального имиджа. Предприятия Омской области представляют свои лучшие социальные проекты и являются неоднократными победителями и призерами на федеральном уровне конкурса. Надеюсь, и этот год не станет исключением, – отметил заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

По результатам регионального этапа, омский водоканал стал лидером в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» водоканал стал финалистом и занял третьи места.

- В конкурсе в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» мы участвуем второй раз. Это направление активно поддерживается в омском водоканале, и мы с гордостью представили свои наработки членам комиссии. Искренне рад, что они были по достоинству оценены и предприятие представит Омскую область на федеральном этапе конкурса, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Федеральный этап мероприятия пройдёт в заочной форме до конца этого года.

Поддерживать своё здоровье и вести здоровый образ жизни сотрудники омского водоканала могут разными способами. На предприятии ежегодно организуется медицинский осмотр. Специалисты направляются на санаторно-курортное лечение, проходят общеукрепляющие процедуры по курсовкам в лечебных учреждениях региона. Работодатель оплачивает необходимые исследования или консультации узких специалистов за счёт добровольного медицинского страхования, если у сотрудника нет возможности получить такую помощь по месту жительства. Кроме обязательной вакцинации, работникам предлагают вакцинирование по эпидемическим показаниям, на предприятии регулярно проходят консультации-лекции медицинских специалистов.

Также, в омском водоканале активно развивают спорт. Тренировки по футболу, волейболу, лёгкой атлетике и бассейны сотрудники посещают бесплатно. Активисты компании участвуют в марафонах, спартакиадах, турнирах, эстафетах и регулярно занимают призовые места.