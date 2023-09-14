Следком займется расследованием дела о ДТП, в котором погибли омичка и трое детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследованием уголовного дела о ДТП, в котором погибли женщина и трое детей, займутся следователи СУ СКР по Омской области.

— По инициативе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области из полиции передано для дальнейшего расследования в следственные органы регионального Следственного комитета уголовное дело, заведенное по ст. 264 УК РФ по факту ДТП, произошедшего в Большеуковском районе, в котором погибли мать и трое детей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, около 12 часов дня 12 сентября на подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ 2109», не справилась с управлением, в результате чего машина слетела в кювет с водой, где и опрокинулась. В результате аварии погибла сама сельчанка и трое ее детей — 12-летний и 7-летний мальчики, 9-месячная девочка. Малышка захлебнулась водой. Об обнаружили автомобиль только следующей ночью.

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