Все захлебнулись в канаве с водой: омичка с тремя детьми перевернулась на «девятке» и погибла

Фото: прокуратура Омской области
Страшная трагедия произошла 12 сентября около полудня на подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района. Мать с тремя детьми перевернулась на машине.
- 26-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой. Машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись, - рассказали в областной прокуратуре.
Как оказалось, искать семью стали уже поздно. Муж знал, что супруга поехала к родственника копать картошку, поэтому найти тела удалось лишь ночью.
Сейчас ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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