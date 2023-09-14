В Омской области 14 и 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омской области 14 и 15 сентября синоптики прогнозируют заморозки до 0...-2 градусов. Опасное погодное явление будет наблюдаться местами по территории региона.

ГУ МЧС России по Омской области в дни заморозков рекомендует садоводам укрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.

При возникновении ЧС и происшествий следует немедленно сообщать о них по телефону: 101.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что Гидрометцентр России рассказал, когда похолодает в Омске.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru