В Омской области 14 и 15 сентября ожидаются заморозки до -2 градусов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Омской области 14 и 15 сентября синоптики прогнозируют заморозки до 0...-2 градусов. Опасное погодное явление будет наблюдаться местами по территории региона.
ГУ МЧС России по Омской области в дни заморозков рекомендует садоводам укрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.
При возникновении ЧС и происшествий следует немедленно сообщать о них по телефону: 101.
Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что Гидрометцентр России рассказал, когда похолодает в Омске.
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