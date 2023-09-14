Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области до 20 сентября сохранится теплая погода, об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, до 20 сентября столбик термометра в дневное время не опустится ниже +15 градусов в Омске. О том, какой будет погода в Омске далее, пока нет точного прогноза.

Напомним, в ближайшие дни местами по Омской области воздух прогреется до +22 градусов.

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