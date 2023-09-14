Жители Омска стали активнее покупать квартиры в новостройках и брать ипотеку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Омской области стали активнее покупать недвижимость, в том числе в ипотеку. По информации регионального Управления Росреестра, за август 2023 года в ведомство от омичей поступили 26 599 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Это на 14% больше по сравнению с июлем этого года.

Почти на четверть (25%) по сравнению с июлем 2023 года увеличилось количество заявлений на регистрацию ипотеки. В течение августа были омичи подали 3 102 таких заявки.

Кроме того Росреестр, отмечает, что в августе 2023 года в 1,5 раза выросло количество заявлений на регистрацию договоров долевого участия, то есть на покупку жилья в новостройках. Всего за месяц было подано 488 подобных заявок.

Примечательно, что омичи все чаще подают документы в электронном виде. Почти половина всех заявлений в Росреестр, касающихся сделок с объектами недвижимости, была направлена в ведомство таким образом.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что в Омске трехкомнатные квартиры подорожали на 15%.

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