В Омске средняя цена трехкомнатной квартиры за год выросла на 15%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Состояние рынка недвижимости в российских городах-миллионниках исследовал интернет-сервис по продаже квартир «Авито Недвижимость». Омск не стал исключением.

– Объекты недвижимости сейчас быстрее продаются, поэтому и объявлений о продаже вторичного жилья на платформе «Авито Недвижимость» остаётся все меньше. Продавцы увеличивают цену, реагируя на активизацию спроса, — сообщает специалист сервиса «Авито Недвижимость».

Так, средняя цена на трехкомнатную квартиру в Омске составила около 6 миллионов рублей. При этом цена четырехкомнатной квартиры составила 6,5 миллиона рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru