Виталий Хоценко заявил, что почувствовал себя в Омске как дома с первых дней

Фото: omskportal.ru.

Сегодня, 13 сентября, в Омске прошел брифинг по итогам губернаторских выборов, уверенную победу на которых одержал действующий глава региона Виталий Хоценко.

Хоценко, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у него ощущения, что Омск стал для него родным домом, заявил, что такое чувство было у него с первых дней, как он оказался в регионе.

— Честно сказать, Омск уже был домом. Я говорил уже о том, что дом не там, где ты родился, вырос. Если на нас посмотреть — треть точно не в Омске родились, а приехали по разным обстоятельствам: родители переехали, работа, и так далее. Я думаю, наш дом — наша страна большая, красивая. Я ощущал и ощущаю себя здесь, как дома. Здесь мои дети учатся в школе, ходят в садик, знакомятся, дружат, занимаются спортом, поэтому там, где семья, там и дом. Работы будет много, будем работать для того, чтобы наш общий дом сделать краше, лучше, ярче, — поделился Хоценко.

Отметим, Виталий Хоценко победил на выборах губернатора с результатом 76,33%. Его соперниками были депутат Госдумы РФ Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР).

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