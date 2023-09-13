В Омске сегодня пройдет первый средник в рамках месячника благоустройства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 сентября, в Омске пройдет первый средник в рамках месячника благоустройства, который продлится до 8 октября.

Так, в 14:00 в Ленинском округе активисты приведут в порядок территорию от дома № 21 до дома № 5 по улице Труда. Сегодня в 16:00 в поселке Дальний уборка пройдет на территории вдоль домов № 4 и № 5. В Кировском округе в это же время стартует средник в сквере «Городская поляна».

К уборке города могут присоединиться все желающие. Для этого можно обратиться в окружные администрации.

— Традиционно собранный мусор с общественных территорий вывезет городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», вывоз мусора после уборки на придомовых территориях — зона ответственности управляющих организаций и товариществ собственников жилья, — отметили в пресс-службе омской мэрии.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что 7 октября в Омске пройдет общегородской субботник.

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