В Омске 7 октября пройдет общегородской субботник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 сентября, в Омске стартовал осенний месячник благоустройства. Серия субботников и средников в рамках него продлится до 8 октября. Общегородской субботник намечен на 7 октября.

Во время средников и субботников будет проводиться уборка на территориях парков, скверов, бульваров, пешеходных зон и набережных.

— Особый акцент будет сделан на озеленении. Высадим деревья и кустарники вдоль улиц: 60 лет Победы, Интернациональная, Перелета, Коммунальная, Мельничная, на дублере ул. Лукашевича, ул. Кирова и других, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Напомним, в Омске весной этого года также проводились субботники и средники. В уборке города после зимы принимали участие Сергей Шелест, Виталий Хоценко, сотрудники администрации города, областного правительства, а также неравнодушные омичи.

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