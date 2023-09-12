Пилотов самолета Сочи-Омск представят к государственным наградам

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
К государственным наградам будут представлены пилоты, совершившие экстренную посадку под Новосибирском самолета Сочи–Омск. Такую информацию сообщает источник издания BRIEF в руководстве «Уральских авиалиний».
Глава Омской области Виталий Хоценко отметил героизм пилотов. Благодаря профессионализму они смогли посадить самолет прямо в поле.
Посадка в Омске могла обернуться трагедией. Однако пилоты мастерски справились со своей задачей. В результате посадки никто не пострадал.
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