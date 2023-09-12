Пилотов самолета Сочи-Омск представят к государственным наградам

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

К государственным наградам будут представлены пилоты, совершившие экстренную посадку под Новосибирском самолета Сочи–Омск. Такую информацию сообщает источник издания BRIEF в руководстве «Уральских авиалиний».

Глава Омской области Виталий Хоценко отметил героизм пилотов. Благодаря профессионализму они смогли посадить самолет прямо в поле.

Посадка в Омске могла обернуться трагедией. Однако пилоты мастерски справились со своей задачей. В результате посадки никто не пострадал.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru