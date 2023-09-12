Хоценко назвал героями пилотов, которые посадили в поле самолет, летевший в Омск

Фото: Архив «КП».

Врио губернатора Омской области назвал героями пилотов рейса Сочи — Омск, которые экстренно посадили самолет в поле в Новосибирской области.

— Абсолютно точно пилоты экипажа — настоящие герои! Смогли посадить самолёт прямо в поле, — отметил Виталий Хоценко.

Напомним, сегодня утром самолет «Уральские авиалинии», летевший из Омск в Сочи, из-за отказа зеленой гидросистемы приземлился в районе деревне Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту находились 167 человек — 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. Из пункта временного размещения, расположенного в убинском Доме культуры, пассажиров доставят в Омск и Новосибирск. Электричка с омичами, находившимися на борту, прибудет в Омск около 20:00 часов.

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