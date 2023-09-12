Транспорт, гостиница и питание: В Омске прошло заседание оперативного штаба по факту аварийной посадки самолета из Сочи

Фото: телеграм-канал Алексея Ромахина

В Омске прошло заседание оперативного штаба по случаю аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Его провел вице-губернатор Омской области Алексей Ромахин.

По итогам заседания был принят ряд решений, касающихся помощи пассажирам. Все они будут доставлены в Омск сегодня железнодорожным транспортом. Для оказания помощи и поддержки на место встречи прибудет группа психологов БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф» и ГУ МЧС России по Омской области.

Для развоза пассажиров от ж/д вокзала также будет организован транспорт. При необходимости пассажирам будет предоставлено размещение в гостинице и питание. Личный состав ГУ МЧС России по Омской области поможет с погрузкой и разгрузкой багажа.

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