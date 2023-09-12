Хоценко организовал оперштаб для помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Виталий Хоценко распорядился оказать помощь пассажирам рейса Сочи-Омск, приземлившимся в Новосибирской области.
По распоряжению Виталия Хоценко создан оперштаб, который будет информировать руководителя Омской области о предпринятых для оказания помощи людям мерах во взаимодействии с властями Новосибирской области. Глава региона поручил профильным министрам Правительства Омской области и своим заместителям немедленно организовать работу по оказанию помощи омичам.
– Выясняйте подробности. Там наши люди, соответственно, включайтесь в эту работу. Собирайте штаб и решайте вопросы с транспортным обеспечением. Если нужно, направляйте автобусы. Также предоставьте всю необходимую медицинскую, психологическую помощь. Полностью всё организовывайте, оказывайте максимальное содействие, мне доклад о результатах, – распорядился Виталий Хоценко.
Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, на место происшествия уже направлены 6 автобусов, развернуты 2 пункта временного размещения.
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