Омский рапсовый шрот начали экспортировать в Китай

31 августа 2023 года в КНР были отгружены 39 контейнеров первой партии рапсового шрота весом 996 тонн. Компания-экспортер выполнила все требования китайской стороны к процессам производства растительного масла и шрота и включена в Реестр экспортеров из Российской Федерации в Китай. На сегодняшний день эта страна является одним из наиболее перспективных рынков сбыта омской масложировой продукции. Китайские потребители предпочитают натуральные продуктым, произведенным не из ГМО-сырья, а российская продукция полностью соответствует этим запросам.

С начала этого года специалистами Россельхознадзора проконтролирована отправка с территории Омской области более 694 тысяч тонн экспортной растительной продукции, из них порядка 200 тысяч тонн в КНР. В эту страну везли пшеницу, ячмень, горох, овес, лен, рапс, овсяные хлопья, кедровые орехи, растительное масло. Рекламаций по фитосанитарному состоянию экспортных партий от принимающей стороны не поступало.