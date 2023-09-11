АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

С 09:00 13.09.2023 до 16:00 15.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Степная, Звездова, Иркутская, 30 лет ВЛКСМ, Маршала Жукова, Пранова, Думская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.

С 09:00 13.09.2023 до 16:00 14.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 на участке от V-С-П-12 до V-С-ТК-19(ПНС-9) без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 9 Северная, Красных Зорь, Тарская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.

С 09:00 до 20:00 12.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителями.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: проспект Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.

С 10:00 до 17:00 13.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода теплотрассы "Троицкая" II луча КРК на участке от ТК-23 до ТК-25 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 3-я Енисейская,1-я Енисейская, Конева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.