Сотрудники ЧОП задержали агрессивного посетителя бара с газовым баллонном и предметом похожим на нож

Фото: ООО «ЧОП «СТБ-Охрана».

В очередной раз на пульт централизованного наблюдения «СТБ-Охрана» поступил сигнал тревоги, на этот раз из гриль-бара, расположенного в ЦАО г. Омска. Группа быстрого реагирования незамедлительно выехала на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства нажатия кнопки тревожной сигнализации.

Как оказалось, между посетителями заведения возник конфликт, после чего один из наиболее агрессивных гостей распылил в лицо своего оппонента перцовый баллон. Охранники немедленно оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, после чего без применения физической силы вывели на улицу всех участников конфликта.

К сожалению, на улице мужчины снова вступили в словесную перепалку и на этом не остановились. Ситуация быстро усугубилась, когда правонарушитель достал предмет, напоминающий нож, и начал угрожать молодому человеку и девушке, которая пришла с ним. Специалисты ГБР «СТБ-Охрана» смогли предотвратить опасность для окружающих, изъяв опасный предмет у преступника и задержав его до прибытия полиции.