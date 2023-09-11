Дело за сено: житель Омской области может грозить уголовное дело за кражу всего двух тюков сена

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области полицейские задержали жителя Павлоградского района, похитившего два тюка сена.

Как сообщили в полиции, 56-летний мужчина украл сухие стебли зерновых культур с поля, расположенного неподалеку от райцентра. Сумму ущерба потерпевшая сторона оценила в 3 тысячи рублей.

На данный момент похищенное сено изъято и возвращено владельцу. Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сельчанину может грозить уголовное дело.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала о жительнице Омска, ставшей жертвой телефонных «банкиров». Злоумышленники похитили у доверчивой омички 207 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru