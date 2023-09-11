Телефонные «банкиры»: жительница Омска лишилась 207 тысяч после разговора с лжесотрудником банка

Фото: Даниил ОПАРИН

Очередная жительница Омска стала жертвой телефонных «банкиров». Мошенники похитили у омички более 200 тысяч рублей.

Как рассказала 47-летняя жительница Советского округа, на ее телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Собеседник под предлогом перевод денежных средств на так называемый безопасный счет похитил у нее 207 тысяч рублей.

На данный момент по факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). Правоохранители направили необходимые запросы в банки, операторам сотовой связи. Идет розыск мошенников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru