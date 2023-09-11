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НовостиОбщество11 сентября 2023 5:21

Телефонные «банкиры»: жительница Омска лишилась 207 тысяч после разговора с лжесотрудником банка

Жительница Омска потеряла 207 тыс. рублей, доверившись телефонным «банкирам»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Даниил ОПАРИН

Очередная жительница Омска стала жертвой телефонных «банкиров». Мошенники похитили у омички более 200 тысяч рублей.

Как рассказала 47-летняя жительница Советского округа, на ее телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Собеседник под предлогом перевод денежных средств на так называемый безопасный счет похитил у нее 207 тысяч рублей.

На данный момент по факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). Правоохранители направили необходимые запросы в банки, операторам сотовой связи. Идет розыск мошенников.

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