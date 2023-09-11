Фото: omskportal.ru.

Виталий Хоценко поблагодарил жителей Омской области за поддержку на выборах губернатора, которые прошли на этих выходных.

— Искреннее спасибо всем, кто поддержал и отдал свой голос за будущее Омской области! Спасибо всем, кто приходил на встречи в районах и в округах города Омска! Ваши вопросы и предложения очень помогли мне понять, чем живет наш регион, что нам нужно для его развития и процветания, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Хоценко также выразил благодарностью Владимиру Путину за поддержку и оказанное и доверие.

Отметим, Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с результатом 76,33% по итогам обработки 100% протоколов. Соперниками действующего главы региона на выборах были Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России») и Максим Макаленко (ЛДПР). Алехин занял второе место, едва набрав 10%, что не так удивительно, если брать во внимание тот факт, коммунисты почти не занимались агитацией.

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