Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли прилетел в Омск

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В воскресенье, 10 сентября, в Омск прилетел экс-тренер «Авангарда» Боб Хартли. Канадец был главным тренером «ястребов» с 2018 года по 2022 год. Под его руководством омский клуб выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе клуба, Боб Хартли приехал в Омск, чтобы передавать свой опыт игрокам и тренерам хоккейной академии «Авангарда».

Напомним, сейчас главным тренером омского клуба является Михаил Кравец. Он был официально утвержден наставником команды в середине ноября 2022 года. До него после ухода Хартли непродолжительное время главным тренером был Дмитрий Рябыкин.

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