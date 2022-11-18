Михаил Кравец официально стал главным тренером омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»
Накануне после матча «Авангарда» с «Сочи», завершившегося победой омичей со счетом 5:4, председатель совета директоров Александр Крылов рассказал о важных изменениях в клубе.
Так, Михаил Кравец теперь официально стал главным тренером омской команды. Ранее он был лишь исполняющим обязанности.
По словам Крылова, в эту пятницу совет директоров клуба также утвердит Рашида Хабибулина в должности генерального менеджера.
Напомним, омский «Авангард» одержал победу в матче с ХК «Сочи» в овертайме благодаря броску Дамира Шарипзянова.
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