Михаил Кравец официально стал главным тренером омского «Авангарда»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Накануне после матча «Авангарда» с «Сочи», завершившегося победой омичей со счетом 5:4, председатель совета директоров Александр Крылов рассказал о важных изменениях в клубе.

Так, Михаил Кравец теперь официально стал главным тренером омской команды. Ранее он был лишь исполняющим обязанности.

По словам Крылова, в эту пятницу совет директоров клуба также утвердит Рашида Хабибулина в должности генерального менеджера.

Напомним, омский «Авангард» одержал победу в матче с ХК «Сочи» в овертайме благодаря броску Дамира Шарипзянова.

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