Ступени подземного перехода на Ленина в Омске превратили в клавиши пианино

Фото: t.me/shelest_sn

В самом центре Омска появился новый арт-объект. Ступени подземного перехода, расположенного на улице Ленина, буквально превратились в клавиши пианино.

— Каждая ступень имеет интерактивную подсветку и свою ноту. Для обозначения клавиш использовалась специальная термо-водостойкая краска. Пока музыкальный переход работает в тестовом режиме: в ближайшие дни авторы проекта будут проводить донастройку музыкального перехода, — рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что в Омске две известные художницы из Сургута создали три мурала. Граффити появились на трех видовых точках городах.

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