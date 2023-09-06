Две художницы из Сургута создали три мурала в Омске

Мурал на фасаде ДК «Звездный». Фото: t.me/omskonelove
В Омске появились три новые мурала — на фасаде ДК «Звездный», на доме № 8 по улице 8 Марта и подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд».
На создание трех муралов у художниц из Сургута Кристины Серебряковой и Елены Зайнуллиной за несколько дней ушли 500 баллонов нитрокраски и более 56 литров специальной краски для фасадных работ.
Мурал на фасаде дома № 8 по улице 8 Марта. Фото: t.me/omskonelove
По словам создательниц, муралы сохранят свои первоначальный вид минимум 10 лет. Погодные катаклизмы им не страшны.
— Надеюсь, любители разрисовывать стены менее художественными работами, оценят старания профессионалов и не станут портить новые муралы бессмысленными надписями, — написал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Мурал на подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд». Фото: t.me/omskonelove
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