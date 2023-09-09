Виталий Хоценко сообщил о строительстве важного для газификации северных районов объекта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области стартовало строительство газопровода-отвода от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская». Этот объект является стратегически важным для газификации северных районов региона.

Этот газопровод является источником голубого топлива для всех населенных пунктов Большереченского района. Возведение объекта было начато в рамках программы газоснабжения и газификации Омской области до 2025 год. После завершения к газу будут подключены тысячи домов и десятки теплоисточников.

— При поддержке ПАО «Газпром» началось строительство масштабного объекта — газопровода-отвода от ГРС «Андреевка» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» Большереченского района. Протяженность составит 71 км. Газифицируем свыше 7 тысяч домовладений и 40 котельных в Большереченском районе. Дальше газопровод протянем до Тарского района, а к концу 2025 года обеспечим газом Знаменский и Тевризский районы, — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Напомним, в Омске продолжает действовать программа догазификации частных домовладений. Омичи могут получить компенсацию расходов за перевод дома с печного на газовое отопление.

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