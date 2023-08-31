Более 1 300 жителей Омска заведут газ в дом бесплатно

Фото: Олег ЗОЛОТО

Владельцы 2,5 тысячи частных домов могут обзавестись газовым отоплением совершенно бесплатно. В этом году по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» для перевода с угля на газ из федерального бюджета Омску выделено 500 млн рублей.

Как сообщают в мэрии, уже подано больше 1 300 заявок на оборудование жилья котлом, а также газовой разводкой. Деньги за это людям тратить не придется, так как они могут заявиться на получение до 212 тысяч рублей на возмещение стоимости или саму субсидию.

Бесплатная газификация домов ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Чтобы принять в ней участие, нужно за свой счет выполнить все работы по оборудованию дома для газового снабжения. После этого передать все чеки и договоры об оказании услуг в окружную администрацию. После - получить затраченные средства обратно. Либо выполнить условия варианта по получению субсидии. Там вкладывать свои средства вообще не нужно.

- Это субсидия на спецсчете в банке, которую можно оформить уже на этапе, когда у собственника на руках только появился договор с газораспределительной организацией на установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка, - пояснили схему второго варианта в горадминистрации.

Замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Александр Гаврилов уточняет, что омичам стоит все же поторопиться, чтобы получить финансирование в этом году. Время есть до ноября.

Подробную информацию и консультативную помощь по программе перевода жилых домов с печного отопления на газовое можно получить в администрации своего округа:

Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86; Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43; Советский округ: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86; Октябрьский округ: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16; Ленинский округ: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

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