АО «Омск РТС» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

С 09:00 до 20:00 11.09.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, 20 Партсъезда, Энтузиастов, 22 Апреля, проспект Мира.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.