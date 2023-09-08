«Росводоканал Омск» совместно со Сбербанком улучшил прозрачность платежей

Специалисты омского водоканала совместно со Сбербанком доработали сервис оплат в мобильном приложении банка. Теперь горожане, задолжавшие за холодную воду и услуги водоотведения, могут оплатить в приложении Сбербанка наряду с основным долгом и госпошлину.

Ежемесячно специалисты омского водоканала подают порядка трёх тысяч исков в отношении потребителей, которые не оплачивали за воду более двух месяцев. Как правило, абоненты, узнав о долге, погашают его, а сумма госпошлины остается на лицевом счете. Так как госпошлина не является коммунальной услугой включить эту строку в квитанцию ресурсоснабжающая организация не может. Теперь клиенты предприятия, в отношении которых есть судебные приказы, могут не только погасить долги в мобильном приложении, но и здесь же оплатить госпошлину.

- Наш приоритет работы – точные и прозрачные расчеты. Если абоненты своевременно передают показания и регулярно оплачивают квитанции, то, как правило, ни у клиентов к нам, ни у нас к ним, вопросов не возникает. Радует, что подавляющее большинство наших потребителей – аккуратные плательщики. Тем не менее, есть категория горожан, которые в силу разных причин и факторов попадают в категорию должников. С ними мы также стремимся к полной прозрачности в расчетах. Последняя доработка со Сбербанком позволила нам «привязать» к лицевому счету не только сумму долга, но и номер каждого судебного приказа и отражение суммы госпошлины отдельными строками, - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

В августе улучшенный сервис работал в тестовом режиме. В омском водоканале отметили, что горожане оплатили госпошлину на 400 тысяч рублей за этот период, что в два раза больше, чем за август прошлого года.

Дебиторская задолженность населения Омска на 1 сентября 2023 года превышает 600 млн рублей. «ОмскВодоканал» рекомендует потребителям не накапливать долги и не доводить дело до судебного решения. В сложной финансовой ситуации в любом офисе компании можно оформить рассрочку долга. Кроме того, взыскание долга службой судебных приставов увеличивают бремя материальной ответственности должника на размер госпошлины и исполнительский сбор - 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

В водоканале также напомнили пять основных причин формирования задолженности у физических лиц. Это – отсутствие регулярных оплат и приборов учета, пропущенный срок поверки счетчиков, самовольные подключения потребителей частного сектора и несвоевременное предоставление документов при сделках купли-продажи объектов недвижимости.

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