В банке не обманут: житель Омской области лишился 120 тысяч после разговора с «сотрудниками банка»

Фото: Даниил ОПАРИН

Очередного жителя Омской области обманули телефонные мошенники. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказал полицейским 52-летний житель Кормиловского района, на его телефон поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Собеседники сообщили мужчине, что якобы некто пытается оформить кредит на его имя. Для того чтобы помешать злоумышленникам, звонившие посоветовали следовать их указаниям. Сельчанин, доверившись лжесотрудниками банка, перевел на так называемые безопасные счета 120 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омске суд огласил приговор шести телефонным мошенникам, цинично похищавшим сбережения у пенсионеров.

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