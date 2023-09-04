В Омске вынесен приговор 6 мошенникам, цинично воровавшим деньги у пенсионеров

Злоумышленники звонили пенсионерам под видом родственников, попавших в ДТП, и просили помочь финансово Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор шестерым участникам криминальной цепочки. Участники преступной группы выманивали деньги у пенсионеров. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

– Следователем СЧ СУ УМВД России по Омской области в ходе предварительного расследования установлена причастность фигурантов к восьми эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 2,5 миллиона рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники звонили пенсионерам под видом родственников. Взволнованным голосом они сообщали, что попали в ДТП, что по их вине серьезно пострадали другие люди, и поэтому им срочно нужны деньги для компенсации вреда здоровью. Для правдоподобности другой мошенник изображал представителя закона и обещал за вознаграждение помочь в освобождении их родственников от уголовной ответственности.

Взволнованные пенсионеры собирали все свои сбережения и отдавали прибывшим курьерам. Обычно сумма составляла от 50 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Деньги поступали на счет кураторов из Москвы и Белгорода. Те, в свою очередь, распределяли средства, cледуя указаниям лидера криминальной схемы.

Во время обысков правоохранители изъяли у мошенников деньги в различной валюте на общую сумму около 7 миллионов рублей. Также была изъята документация, где злоумышленники фиксировали оборот денежных средств, и другие вещественные доказательства.

– В зависимости от роли и участия каждого суд приговорил участников организованной группы к наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, – подчеркнула Ирина Волк.

Приговор не вступил в законную силу.